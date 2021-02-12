Haberler Galatasaray TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın Arda Turan itirazına ret!

'ndan 'ın itirazına ret!

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından soyunma odası görüntüleri sosyal medyada gündem olan 'a 2 maç men cezası verilmişti. Sarı-kırmızılıların Tahkim Kurulu'nda yaptığı itiraz reddedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 16:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 17:07
TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın Arda Turan itirazına ret!

, 'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için 'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

İŞTE TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

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