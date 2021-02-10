Haberler Galatasaray Son dakika: PFDK'dan Arda Turan'a flaş ceza!

Son dakika: PFDK'dan 'a flaş ceza!

Son dakika haberi: PFDK, ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 'a 2 maç ceza verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:14 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:34
Son dakika: PFDK'dan Arda Turan'a flaş ceza!

PFDK, ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 'a 2 maç ceza verdi.

İşte o açıklama:

'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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