Haberler Galatasaray Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama: Dün gece bir puro içtim

'dan maç sonu flaş açıklama: Dün gece bir puro içtim

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu açıklamalarda bulundu. , "Dün gece hocayla 'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha 'e gelirim bilmiyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:01
Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama: Dün gece bir puro içtim

'ın tecrübeli futbolcusu , 'nda 'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞ"

"Bugün hocamızın babası, 'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş."

"HOCA NE ANLATTIYSA OLDU"

"İyi mücadele ettik. Bugün hoca, ilk defa ve ekstra bir taktik idman yaptırdı. Ne anlattıysa bugün karşımıza çıktı. Liderliği aldık. Derbiyi kazanmanın gururunu yaşıyoruz ama 3 gün sonra bir maçı var. Ona bakacağız."

"MUSTAFA MUHTEŞEMDİ"

" muhteşem oynadı. Böyle bir sevinç yaşayalım demiştik. Dedim 'Oğlum ben atamam, atarsan sen atarsın.'

"DÜN GECE BİR TANE PURO İÇTİM"

"Dün gece hocayla 'daydık. Beraberdik hocayla. Bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç kere daha 'e gelirim bilmiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunun gururunu yaşıyorum"

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