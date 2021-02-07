Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sözleşme açıklaması!

Galatasaray'ın lisansını askıya aldığı Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, Norveç basınına bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adampour, alınan karardan memnun olduklarını söyledi.

Yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan Omar'ın tedavisinin sürdüğünü belirten menajer, "Omar şu anda tedavi sürecinde. Galatasaray ile çok iyi ve açık bir diyaloğumuz var. Omar ile Galatasaray, gelecek sezon odaklandı, birkaç hafta önce buna karar verdik. Omar da Galatasaray'ın ona iyileşmek için zaman vermesi nedeniyle mutlu." ifadesini kullandı.