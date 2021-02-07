Haberler Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sözleşme açıklaması!

Elabdellaoui'nin menajerinden sözleşme açıklaması!

'ın lisansını askıya aldığı Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, basınına açıklamalarda bulundu. Adampour, alınan karar nedeniyle mutlu olduklarını belirtip, "Omar, Galatasaray'ın ona iyileşmek için zaman vermesi nedeniyle mutlu." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 18:54
Omar Elabdellaoui'nin menajerinden sözleşme açıklaması!

'ın lisansını askıya aldığı Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour, basınına bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adampour, alınan karardan memnun olduklarını söyledi.

Yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanan Omar'ın tedavisinin sürdüğünü belirten menajer, "Omar şu anda tedavi sürecinde. Galatasaray ile çok iyi ve açık bir diyaloğumuz var. Omar ile Galatasaray, gelecek sezon odaklandı, birkaç hafta önce buna karar verdik. Omar da Galatasaray'ın ona iyileşmek için zaman vermesi nedeniyle mutlu." ifadesini kullandı.

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