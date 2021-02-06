Haberler Galatasaray Omar Elabdellaoui'de son dakika gelişmesi! Sızdırma soruşturması genişletildi

'de son dakika gelişmesi! Sızdırma soruşturması genişletildi

'ın Norveçli futbolcusu 'nin corona virüsü test sonucu kampındayken pozitif çıkmış ve yıldız futbolcunun test sonucu sızdırılmıştı. Polis soruşturmayı ilgili genişletme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
Omar Elabdellaoui'de son dakika gelişmesi! Sızdırma soruşturması genişletildi

Galatasaraylı futbolcu 'nin corona test sonucunun sızdırılması soruşturma konusu oldu ve devam eden soruşturmanın genişletilmesi talep edildi. Kasım ayında milli takım kampında bulunduğu sırada Norveçli futbolcunun covid-19 test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

FEDERASYON ŞİKAYETÇİ OLDU

Test sonucunun bir kişi tarafından sızdırılması üzerinde durulurken, da bu yüzden şikayetçi oldu ve emniyet birimlerinin konuyu araştırmasını istedi. Emniyet birimleri de bu kişiyi tespit etmek için çalışmalarını yürütüyor.

SORUŞTURMAYA 'GENİŞLETİLME' TALEBİ

Dagbladet'in haberine göre Oslo Polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, bölge mahkemesine başvurarak gizliliğin ihlali gerekçesiyle soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI ÇIKMIŞTI

Kasım ortasında bir oyuncusunun testinin pozitif çıkmasının ardından takımca izolasyona alınan 'in seyahat edememesi nedeniyle 'ndeki maçı iptal edilmiş, ardından Norveç'i 3-0 hükmen mağlup ilan etmişti. ()

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