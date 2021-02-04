Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi TFF'ye bildirmedi

Galatasaray'da, Norveçli sağ bek Omar Elbabdellaoui konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takımda, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Galatasaray, geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaralanan Norveçli oyuncunun yerine ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i renklerine bağlamıştı.