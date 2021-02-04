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Son dakika: Omar Elabdellaoui'yi TFF'ye bildirmedi

Son dakika haberine göre , sezonun geri kalanı için TFF’ye bildirilen A takım listesinde bir süredir tedavi gören Omar Elabdellaoui’ye yer vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:12
Son dakika: Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi TFF'ye bildirmedi

'da, Norveçli sağ bek Omar Elbabdellaoui konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre sarı-kırmızılı takımda, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Galatasaray, geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaralanan Norveçli oyuncunun yerine ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i renklerine bağlamıştı.

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