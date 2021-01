İmza sırası İrfan Can'da

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ağır kalmakla eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, arka arkaya bombaları patlattı. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Zamalek'ten Mostafa Mohamed ve Newcastle United DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattı. Bu dört transfer teknik heyet ve taraftarların yüzünü güldürürken gözler yeniden İrfan Can Kahveci'ye çevrildi. Başarılı oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girmesi keyifleri kaçırıp sinirleri gerdi. Nitekim buna ilk tepki Fatih Terim'den geldi.



HER ŞEY PARA DEĞİL

Terim, Gaziantep maçından sonra düzenlenen basın toplantısında, "İrfan Can'ın bize karşı ne hissettiğini hepimiz ve herkes biliyor. İrfan Can da düzgün duruyor. Bizim Galatasaray olarak şöyle bir prensibimiz var. Herhangi bir oyuncuyu istersek, önceliği Galatasaray değilse dokunmayız. Bazen para her şey değil" diyerek Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Başarılı hoca, "Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey ilişki, para değil" diyerek yönetimden beklentisini de dile getirdi



YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Bu açıklama ve Ali Koç-Göksel Gümüşdağ görüşmesinin ardından İrfan Can da bir kez daha tarafını belli etti. Başkan Gümüşdağ'a, Fenerbahçe'yi düşünmediğini ve sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini kesin bir dille söyledi. Öte yandan İrfan için henüz ikinci bir teklif vermeyen Galatasaray'ın, bonservis bedeli ya dasonraki satıştan verilecek payı biraz daha artırmaya hazırlanıyor. İrfan Can Kahveci için kısa bir süre içinde bir görüşme daha yapılması bekleniyor.



Alacağını bırakacak MILLI oyuncunun, Başkan Göksel Gümüşdağ'a, "Galatasaray'a gitmeme izin verirseniz, alacaklarımdan vazgeçerim" dediği de iddia ediliyor.



YARIŞ KIZIŞIyor

Başakşehir'in cüzdanı dolu müşteri arayışı devam ederken G.Saray ve F.Bahçe arasındaki İrfan Can yarışı daha da kızışacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli + oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay teklif etmişti ve şimdi bu miktarı artırması gündemde...



BÜYÜK ÇEKİŞMEDE BERABERLİK VAR: 3-3

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon Mbwana Samatta, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Attila Szalai, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için karşı karşıya gelmişti. Samatta, Mert, Szalai sarı-lacivertli takımı seçerken Emre, Henry ve Mohamed ise Galatasaraylı olmayı tercih etti. Şimdi İrfan'ın hangi tarafı tercih edeceği merakla bekleniyor.