TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinde Montero'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mbaye Diagne'ye 2 maç men cezası verildi. Denizlispor maçında formla giyemeyen Senegalli forvet, Yeni Malatyaspor karşısında da kadroda yer almayacak.
Diagne’ye 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre sarı-kırmızılılar Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50