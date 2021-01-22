Haberler Galatasaray Diagne’ye 2 maç ceza

’ye 2 maç ceza

kararları açıklandı. Buna göre sarı-kırmızılılar Senegalli golcüsü 'ye 2 maç ceza verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Diagne’ye 2 maç ceza

'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre derbisinde Montero'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan 'ye 2 maç men cezası verildi. maçında formla giyemeyen Senegalli forvet, karşısında da kadroda yer almayacak.

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