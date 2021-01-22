Diagne’ye 2 maç ceza

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinde Montero'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mbaye Diagne'ye 2 maç men cezası verildi. Denizlispor maçında formla giyemeyen Senegalli forvet, Yeni Malatyaspor karşısında da kadroda yer almayacak.