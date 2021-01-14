Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sözleşme cevabı

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'ndan ayrıldı.

Terim'in ayrılmasının ardından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI:

Sosyal medyada şahsıma yöneltilen asılsız iddialar var. Çok üzülüyorum. Birkaç gündür büyük bir kaos yaratıldı. Yanlış hedefler, yönlendirmeler. Bana göre haksız suçlamalar var. Herkese saygı duyarım. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez. Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık, 3 iş günü içerisinde 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Bunları şükürler olsun hallettik. UEFA'yı hafife alıyorlar, başımızda duran ciddi kurumlar var. Disiplin Komitesi, 'Size 4 ay müsaade' dedi. 4 ay sonra gittik, sunumumuzu yaptık. Biz bunlara anlattık ve tarihlerinde ilk defa bir kulübe 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez Finansal Fair Play anlaşması yaptı. UEFA'da yer yerinden oynadı, Milan bizi takip etti. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar.

Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı, bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Hastalıklara direndiğim gibi bunlara da direniyorum. Hiç kimse bana acımasın, ben yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum, tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim.

"HAKSIZ PUANLAR KAYBETTİK"

Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkıyoruz. Değerli bir rakibimiz. Futbolcularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız puanlar da kaybettik. Bu maça gerek teknik direktörümüz, gerek futbolcularımız, ölümüne oynayacak. Özellikle gençlerin verdiği mücadele bizi mutlu ediyor. Sağ olsun hocamız onları monte etmeye başladı zamanı geldikçe. 'Keşke o penaltıyı ben kaçırsaydım da Kerem kaçırmasaydı' dedi hocamız bana az önce. Ben de 'Keşke ben kaçırsaydım' dedim. Taraftar olarak bakarsam, beceriksiz bir yönetimiz. Vasatız. 3 yılda bizim aldığımız oyuncu sayısı 47. Göreve gelince üç günde Nagatomo'yu aldık, üç günde de hocamızın oluruyla Ndiaye'yi sattık.

CENGİZ'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimi "Futbolcu satamıyorlar" diyerek eleştirenlere canlı yayında tablo ile cevap verdi. İşte o tablo...

Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Hiç kimse bana 'Niye genel kurul yapmadın?' demedi. Ben yaptım, euro'yu TL'ye çevirdim. Güzel kardeşim ben senin için yapıyorum. Ben buraya kazık mı çaktım? Bugün varım, yarın yokum.

Ya transfer ya istifa' diye hashtag açıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışım, dipsiz bir karadelik gibi. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerli oyuncuları. 1 saat önce Fatih Hoca ile beraberdir, her şeyi konuşuyoruz. ultrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum diyorlar, hocayı ortaya atıyormuşum. Onlarla ilgili şu programda konuştuğumuz %1'ini konuşmamışımdır. Ya transfer ya istifa diyorlar bana, bana diyorlar bana. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi.

CENGİZ AÇIKLADI: 38 MİLYON EURO

Kahve paylaşımı sonrasında Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. İlk kez de görüşmüyorum sevgili Göksel'le. Göksel Başkan'la konuşunca aldığım cevap 38 milyon Euro! Pazarlık safhasındayım transferlerle ilgili, beni konuşturmayın. 400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar vs. koyduğunuzda 9.8 milyon TL limitim var şu anda. 'Bunu artırın' dedim TFF'ye, çünkü kur yenilemesi yaptılar.

Hashtag açacaksanız, TT yapacaksanız lütfen şöyle öncülük edin: Günlük kuru şimdinin kurundan değil, önceki kurdan yapın. Ben yazarım çekleri. İrfan Can Kahveci'yi de alırım, Visca'yı da alırım. Mayıs'tan sonra da çeker giderim. Buna engel olabilecek bir güç var mı? Ama ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam.

FATİH TERİM SÖZLERİ

"Hocamızla bir haftadır görüşemedik, yoğun trafik var. 'Ya hocam neden yalnız hissediyorsun?' dedim. 'Sinirlendim, o an öyle hissettim' dedi. Allah, hocamdan bu yaşta bu sinerjiyi, bu gücü eksiltmesin. Bu yaşta kenarda çıldırıyor, yağmuru ve karı yiyor. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocamıza hak verdik, bazen hak vermiyoruz. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Bizim bir derdimiz yok, hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. 1 saat konuştuk, siz olmasanız 1 saat daha konuşurduk."

HOCAMIZLA BİR SORUNUMUZ YOK

Kavgalıydık da barıştık gibi bir şey yok. Hocamla medya önünde tartışmam. Ben sadece güzellik konuşurum. Hocam da söyler, ben de söylerim. İkimiz de aynı güney karakterine sahibiz. Lafımı kimseden esirgemem, kimseden çekinmem. Hocamdan çekinmem, hocam da çekinmez. Medya üzerinden tartışmayız. Hocamın söylediği şeyler çok başka. Bir sorun yok. Eğer kavga izlemek için çekirdek aldılarsa, Netflix izlerken kullanırlar.

"İRFAN CAN İÇİN 13 MİLYON EURO İSTEDİLER"

Göksel Başkan benden İrfan için 13 milyon Euro istedi ama bana sorarsanız İrfan daha değerli. 1 milyon Euro kaynak oluşturmamız lazım. Taraftarımız beklesin biraz. Hiç transfer yapamayabiliriz. Hiç transfer yapamayınca istifa en kolay yolu. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz ama aradan bir müddet geçtiğinden sonra buraya kayyum atanırsa buna ben dayanamam. Değerli Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Destek olacaklarını söylediler. Ondan sonra limitimiz artacaktır. Bakacağız. Limiti iki defa aşanlar oldu, ne oldu? Olmadı herhalde, biz yalan gördük. TFF'ye sürekli soruyorum. Limiti aşanlar yanımda. Ses yok.

Başkan olun, diğer başkanların ne mal olduğunu görün. Real Madrid, PSG başkanlarıyla oturduk. Biz 5 tane gol yedik, adam ayağını kıpırdatmadı. Biz ne başkanlar gördük, göbek atıyorlardı.

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesinde ilk maddeyi de okudum, son maddeyi de okudum. Ben iş alan da oldum, iş veren de. Kararda da ayartan kulüp olmadığımız söyleniyor. Futbolcu köle değil. FIFA'da açıkça diyor ki 'Futbolcunun oluru olmadan tek taraflı uzatamazsın'. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalar bu cevabı alırlardı. 1.25 milyon euro da Kayseri Erciyes'e ödenen para. 6 maç ne biliyor musunuz? 6 maç da oynamadığı maçmış. Böyle tek taraflı bir karar olur mu?

Falcao bize geldiğinde sakat değildi, Monaco da şaşırıyor. Sakatlıktan kurtulamadı. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi çocuk. Sırf taraftardan alkış alabilmek için.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Fatih Terim'in sözleşmesi, gelecek yönetim iptal ederse bitecek. Biz 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Mukaveleyi biz hocamla birlikte yaptık. Hocam da öyle istedi.