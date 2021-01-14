Mustafa Cengiz Falcao gerçeğini açıkladı! Teklif...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı basın toplantısında yıldız forvet Radamel Falcao hakkında da konuştu.

Mustafa Cengiz, "Falcao bize geldiğinde sakat değildi, Monaco da şaşırıyor. Sakatlıktan kurtulamadı. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi çocuk. Sırf taraftardan alkış alabilmek için. Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi istemiyor." ifadelerini kullandı.