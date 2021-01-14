Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz Falcao gerçeğini açıkladı! Teklif...

gerçeğini açıkladı! Teklif...

Başkanı canlı yayında ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Falcao, 'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine ve 'dan teklif geldi istemiyor." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:17
Mustafa Cengiz Falcao gerçeğini açıkladı! Teklif...

Başkanı yaptığı basın toplantısında yıldız forvet Radamel hakkında da konuştu.

Mustafa Cengiz, "Falcao bize geldiğinde sakat değildi, da şaşırıyor. Sakatlıktan kurtulamadı. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi çocuk. Sırf taraftardan alkış alabilmek için. Falcao, 'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', ki kendisine ve 'dan teklif geldi istemiyor." ifadelerini kullandı.

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