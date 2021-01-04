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Galatasaray kafilesine Konya'da çiçekli karşılama!

'in 16. haftasında 'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray kafilesi, özel uçakla maçın oynanacağı kente geldi. Takımı karşılayan taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek hediye etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 17:47
Galatasaray kafilesine Konya'da çiçekli karşılama!

Galatasaray, 'in 17'nci haftasında yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding ile karşılaşacak. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı sarı kırmızı kafile, bugün THY'ye ait özel uçakla Konya'ya geldi. Kafileyi karşılayan taraftar derneği üyeleri teknik direktör Fatih Terim'e çiçek hediye etti. Kafile, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan da kamp kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: , , , , , , , , , , Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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