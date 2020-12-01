Haberler Galatasaray Galatasaray'dan son dakika corona virüsü açıklaması! "Beş oyuncumuzun dördü negatife döndü"

'dan son dakika corona virüsü açıklaması! "Beş oyuncumuzun dördü negatife döndü"

Son dakika haberi: Kulübü, daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkan 5 futbolcunun dördünün son testlerinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu isimlerin, SüperLig'in 11. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 14:51
Galatasaray'dan son dakika corona virüsü açıklaması! "Beş oyuncumuzun dördü negatife döndü"

'in 11. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak 'a, bu maç öncesi sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan dördünün son testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.

Bu isimlerin Hatayspor karşısında forma giymelerinin önünde herhangi bir engel kalmadığı vurgulandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, 'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.

Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır."

BİZE ULAŞIN