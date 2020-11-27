Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi...

Son dakika: 'ın maçı kamp kadrosu açıklandı! ve Marcelo Saracchi...

'in 10. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda ve Marcelo Saracchi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 16:00
Son dakika: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi...

ile zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak olan 'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda corona virüsü nedeniyle izolasyonda olan Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Younes 'nın yanı sıra 2 yıldız daha kadroda yer almadı.

FALCAO VE SARACCHI YOK!
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve Marcelo Saracchi, Rizespor kadrosuna alınmadı. Böylece sarı-kırmızılılar, 7 eksikle zorlu deplasmanda 3 puan arayacak.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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