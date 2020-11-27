Son dakika: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi...

Çaykur Rizespor ile zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda corona virüsü nedeniyle izolasyonda olan Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Younes Belhanda'nın yanı sıra 2 yıldız daha kadroda yer almadı.



FALCAO VE SARACCHI YOK!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, Rizespor kadrosuna alınmadı. Böylece sarı-kırmızılılar, 7 eksikle zorlu deplasmanda 3 puan arayacak.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.