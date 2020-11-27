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'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni ...

'da son 'da alınan beraberliğin ardından teknik direktör 'den flaş bir hamle geldi. ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takımda aldığı şansı iyi kullanamayan yeni yeniden kızağa çekilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:16 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:20
Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Teknik Direktörü , sakatlık ve corona virüsü olan futbolculardan dolayı kadro kurmakta zorlanıyor.

Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

maçına birçok eksikle çıkan sarı-kırmızılılar 10 kişi rakibi karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Süper Lig'in 10. haftasında zorlu deplasmanına çıkacak olan 'da deneyimli çalıştırıcı son kadrosundan birkaç değişiklik yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Saracchi ve Etebo'nun takıma dönmeleri beklenirken, Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk önemli eksikler olarak göze çarpıyor.


Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ise son durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, idman eksiği nedeniyle riske edilmek istenmediği belirtildi.

Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN YENİDEN KULÜBEYE!
Milliyet'in haberine göre, 'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan eksiklerin fazla olması nedeniyle maçına ilk 11'de başlamıştı. Verilen şansı iyi kullanamayan 24 yaşındaki futbolcunun yeniden kulübeye döneceği bildirildi.

Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Oğulcan'ın yerine ilk 11'de Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekidika üçlüsünden birinin forma giymesi bekleniyor.

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