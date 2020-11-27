Galatasaray'da o maç sonrası olanlar oldu! Yeni transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlık ve corona virüsü olan futbolculardan dolayı kadro kurmakta zorlanıyor.

Kayserispor maçına birçok eksikle çıkan sarı-kırmızılılar 10 kişi rakibi karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcı son Kayserispor kadrosundan birkaç değişiklik yapmayı planlıyor.

Saracchi ve Etebo'nun takıma dönmeleri beklenirken, Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk önemli eksikler olarak göze çarpıyor.



Bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun ise son durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, idman eksiği nedeniyle riske edilmek istenmediği belirtildi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN YENİDEN KULÜBEYE!

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan eksiklerin fazla olması nedeniyle Kayserispor maçına ilk 11'de başlamıştı. Verilen şansı iyi kullanamayan 24 yaşındaki futbolcunun yeniden kulübeye döneceği bildirildi.