Haberler Galatasaray Ruud Vormer'den Mbaye Diagne'ye flaş sözler! "Antrenmana helikopterle bile gelebilir"

'den 'ye flaş sözler! "Antrenmana helikopterle bile gelebilir"

'de kiralık olarak forma giydiği dönemde disiplinsiz hareketleri sonrası kadro dışı bırakılan hakkında eski takım kaptanı flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Senegalli golcünün antrenmana helikopterle gelebilecek kadar lükse düşkün olduğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:58
Ruud Vormer'den Mbaye Diagne'ye flaş sözler! "Antrenmana helikopterle bile gelebilir"

'ün takım kaptanı , kiralık olarak forma giydiği dönemde 'da "olay adam" haline gelen Galatasaraylı hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Diagne'nin karşısında kaçırdığı penaltı ve sonrasındaki disiplinsiz hareketlerinden dolayı Brugge'de istenmeyen adam haline geldiğini ifade eden Vormer, "PSG maçında cezalıydım oynayamadım ancak maçta eşitliği yakalamak için harika bir fırsat yakalamıştık. Diagne ısrarlı bir şekilde penaltıyı kullanmak istedi, televizyonun karşısında bağırıyordum; Atma Diagne.. Sahada olsaydım o penaltıyı Diagne'ye kesinlikle attırmazdım" dedi.

"İSTERSE ANTRENMANA HELİKOPTERLE GELİR"

Diagne'nin lükse düşkün olduğunun da altını çizen Vormer, "Diagne aykırı bir adamdı ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Herkesin iyi çocuklar olması gerekmiyor. Brugge'a çok gösterişli bir ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. Ama para Diagne'nin kendi parası ve isterse antrenmana helikopterle bile gelebilir. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı" şeklinde konuştu.

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