Haberler Galatasaray Son dakika: Fatih Terim cezayı o isimlere kesti! 3 değişik birden...

: cezayı o isimlere kesti! 3 değişik birden...

... 'in 4. haftasında 'ya konuk olan ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlarken etkisiz oyunuyla da dikkat çekti. Durumun farkında olan ikinci 45 dakikaya 3 değişiklikle birden başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 20:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 20:38
Son dakika: Fatih Terim cezayı o isimlere kesti! 3 değişik birden...

'de 4. haftanın kapanış mücadelesinde sahasında zorlu rakibi 'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçerken, bir şut direkten döndü, 'ın golü ise önce ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrası ise gol öncesi yapılan faulün tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu pozisyonlar sonrası da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, ilk yarının bitimine çok az bir süre kala yine Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından muhteşem vuruşu sonrası soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Galatasaray'ın etkisiz oyunu sonrası Terim ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 11'de yer verdiği , Sofiane Feghouli ve Younes 'yı saha kenarına alırken, Emre Kılınç, ve 'e ikinci 45 dakika için formayı verdi. Mücadelenin 73. dakikasında oyuna bir kez daha müdahale eden Terim, Emre Taşdemir'i kenara alırken, Martin Linnes'i sahaya sürdü.

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