Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nakamba için yeniden temasta!

Galatasaray'ın orta sahaya takviye için çalışmaları tam gaz devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sıklaştırdı.

Yeni Asır'ın haberine Fulham formasını giyen eski futbolcusu Seri için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Marvelous Nakamba'yı kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor.

Kulübü ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transferinin düşünüldüğü bildirilirken güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.