Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nakamba için yeniden temasta!

Son dakika haberi: Nakamba için yeniden temasta!

çalışmalarını sürdüren , 'da yedek konumuna düşen yıldız futbolcu için harekete geçti. Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 10:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Nakamba için yeniden temasta!

'ın orta sahaya takviye için çalışmaları tam gaz devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sıklaştırdı.

Yeni Asır'ın haberine Fulham formasını giyen eski futbolcusu Seri için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar 'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran 'yı kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor.

Kulübü ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transferinin düşünüldüğü bildirilirken güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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