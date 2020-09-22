Haberler Galatasaray Galatasaray'da Radamel Falcao şova başladı! İstatistikler zirve yaptı

'da şova başladı! İstatistikler zirve yaptı

, son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele sarı kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Öte yandan Süper Lig devinde 'nun yükselen form grafiği dikkat çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 10:36 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 10:42
Galatasaray'da Radamel Falcao şova başladı! İstatistikler zirve yaptı

'ın dünya yıldızı golcüsü Falcao yeni sezona müthiş bir giriş yaptı.

Özellikle gol yollarındaki etkisizliği ile eleştirilen Kolombiyalı forvet, 2019-2020 sezonundaki 2,6'lık şut ortalamasını 4,5'e çıkardı.

Tecrübeli forvet geçen sezon ortalama 1,9 kez ceza sahasında topla buluşurken, bu sezon ise ortalamasını 4,5'e yükseltti.

Milliyet'in haberine göre, Geçen sezon çok fazla ikili mücadelelerde gözükmeyen Falcao'nun, özellikle geçirdiği başarılı devre arasından sonra fizik gücü de yükseldi.

Gaziantep gaçında 10 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı oyuncu bunların 5'ini kazandı. Falcao, Başakşehir karşılaşmasında ise 9 ikili mücadelenin 5'inden galip çıktı. Kolombiyalı yıldızın geçen sezonki 1,4 olan hava topu başarısı ise bu sezon 3'e çıktı.

BİZE ULAŞIN