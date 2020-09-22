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Galatasaray'da yeniden yükselişin sebebi belli oldu! Arda Turan ve Taylan...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezona bomba gibi başlarken, 2. haftada son şampiyon Başakeşhir'i mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray taraftarı sezon öncesinde transferlerden yakınmasına karşın alınan 3 puanlar ve iyi oyun, pozitif geri dönüşe yol açmıştı. Öte yandan Arda Turan ve Taylan Antalyalı'nın uyumu gözle görülür bir biçimde görülürken, işin sırrı ortaya çıktı.
22 Eylül 2020 Salı 09:11, Güncelleme 22.09.2020 09:21
Galatasaray'da yeniden yükselişin sebebi belli oldu! Arda Turan ve Taylan...