Haberler Galatasaray Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

1-3 | MAÇ SONUCU

'ndeki temsilcilerimizden , 2. eleme turunda konuk olduğu ekibi 'yü 3-1 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri Diagne (2) ve Luyindama kaydetti. 3. eleme turunda Hırvatistan'ın takımı ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 07:46 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 20:50
Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

, 2. eleme turunda temsilcisi 'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, 19. dakikada 'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devreye adeta golle başlayan Neftçi Bakü, 46'da Mbodj ile 1-1'i yakaladı.

Bu gole çabuk yanıt veren , 48'de Luyindama'nın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Sarı-kırmızılıları rahatlatan gol ise 63. dakikada kaleci Mammadov'un büyük hatası sonrası Mbaye Diagne'den geldi: 1-3.

3. ELEME TURUNDA RAKİP HAJDUK SPLIT!

Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'ın 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Renova'yı eleyen Hırvat temsilcisi 'le eşleşti.

.TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK, LINNES KAPTAN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, , Sofiane Feghouli ve 'nun yerine Linnes, , Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıktı.

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