Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Cimbom, 19. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devreye adeta golle başlayan Neftçi Bakü, 46'da Mbodj ile 1-1'i yakaladı.

Bu gole çabuk yanıt veren Galatasaray, 48'de Luyindama'nın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Sarı-kırmızılıları rahatlatan gol ise 63. dakikada kaleci Mammadov'un büyük hatası sonrası Mbaye Diagne'den geldi: 1-3.

3. ELEME TURUNDA RAKİP HAJDUK SPLIT!

Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray'ın 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Renova'yı eleyen Hırvat temsilcisi Hajduk Split'le eşleşti.

.TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK, LINNES KAPTAN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasında Gaziantep FK maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Omar Elabdellaoui, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao'nun yerine Linnes, Ömer Bayram, Babel ve Diagne'ye görev verdi. Linnes sahaya kaptan olarak çıktı.