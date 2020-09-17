Galatasaray'a Marcao piyangosu! Roma'dan 12 milyon euroluk teklif

Transferde sessiz ve derinden ilerleyen Galatasaray, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Takvim'de yer alan habere göre kadrosuna 1. sınıf bir stoper arayan İtalyan devi Roma, Galatasaray defansının banko oyuncusu Marcao için transfer teklifinde bulundu.

CİMBOM RAKAMI AZ BULDU

Marcao için teklif edilen bonservis rakamın 12 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar Roma'nın yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi.

İSTENİLEN RAKAM 16 MİLYON EURO

Ancak G.Saray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma'nın teklifi arttırması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali var.Galatasaray'ın Marcao için istediği rakamın 16 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında. Marcao'nun satılması durumunda Galatasaray stoper transferi yapacak.

TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ

Fatih Terim'in sisteminde çok önemli bir yeri olan Brezilyalı stoper Marcao, geçen sezon sakatlandıktan sonra yeri doldurulamamıştı.