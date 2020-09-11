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11 Eylül 2020, Cuma
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'dan orta saha harekatı! Fransız maestro geliyor

Galatasaray'dan orta saha harekatı! Fransız maestro geliyor

Yeni sezon hazılıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... ’nun yanına bir isim daha arayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak ’ten ’i istedi. Fransız ekip düşünmek için süre talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

'den 'yu 1 yıllığına kiralayan ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi orta sahasını bir isimle daha güçlendirmek isteyen 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya'dan Kevin Strootman, 'dan Marco Benassi ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile görüşen ancak henüz transferde sonuç alamayan Cimbom, son olarak Ligue 1 ekiplerinden 'de top koşturan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 'yi gündemine aldı.

LYON'DA BAŞLADI
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon da Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-kırmızılıların kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Grenier ile temasa geçtiğini yazdı. Galatasaray'ın oyuncunun maliyetine karşılamaya hazır olduğunu bildirirken Rennes'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da profesyonel futbol kariyerine başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra Roma ve Guingamp formaları da giymişti.

Clément Grenier - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

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Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Grenier, geride kalan sezonda 17 maçta forma şansı bulurken birer gol ve asist üretebildi. Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

  1. 11.9.2020
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