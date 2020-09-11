Galatasaray'dan orta saha harekatı! Fransız maestro geliyor
Yeni sezon hazılıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Karo Etebo’nun yanına bir isim daha arayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Rennes’ten Clement Grenier’i istedi. Fransız ekip düşünmek için süre talep etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Stoke City'den Karo Etebo'yu 1 yıllığına kiralayan ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi orta sahasını bir isimle daha güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marsilya'dan Kevin Strootman, Fiorentina'dan Marco Benassi ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu ile görüşen ancak henüz transferde sonuç alamayan Cimbom, son olarak Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de top koşturan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Clement Grenier'yi gündemine aldı.
LYON'DA BAŞLADI
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon da Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı-kırmızılıların kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Grenier ile temasa geçtiğini yazdı. Galatasaray'ın oyuncunun maliyetine karşılamaya hazır olduğunu bildirirken Rennes'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da profesyonel futbol kariyerine başlayan tecrübeli futbolcu daha sonra Roma ve Guingamp formaları da giymişti.
17
Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Grenier, geride kalan sezonda 17 maçta forma şansı bulurken birer gol ve asist üretebildi. Fransız yıldız, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
- 11.9.2020
- FIFA 21 reytinleri açıklandı! Messi mi? Ronaldo mu?
- Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...
- James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
- Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor
- D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan orta saha harekatı! Fransız maestro geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.