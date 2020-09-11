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11 Eylül 2020, Cuma
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el yaktı

Nakamba el yaktı

'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de olduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör 'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de olduğu ortaya çıktı. ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba'yı 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.
  1. 11.9.2020
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