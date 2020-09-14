 BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA: Galatasaray ve Başakşehir'in Ali Kaan Güneren savaşı - Son dakika Galatasaray haberle...
Haberler Galatasaray Galatasaray ve Başakşehir'in Ali Kaan Güneren savaşı

ve 'in savaşı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden ekipleri genç yıldızı için karşı karşıya...  1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un genç oyuncusu 'i  başta olmak üzere ve da kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Başakşehir transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:36
Galatasaray ve Başakşehir'in Ali Kaan Güneren savaşı

1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un genç oyuncusu , ekiplerinin gündeminde. 20 yaşındaki futbolcuyu başta olmak üzere ve da kadrosuna katmak istiyor.

Akhisarspor formasıyla geçen sezon 14 maça çıkan Güneren, Türkiye formasını da terletiyor. Akhisarspor'un genç orta saha oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ise 2 milyon Euro. Başta Başakşehir olmak üzere Trabzonspor ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Güneren'in Akhisarspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Ali Kaan Güneren'i transfer etti mi? Akhisarspor'dan son dakika açıklaması - Akhisarspor Haberleri - Spor