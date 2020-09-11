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11 Eylül 2020, Cuma
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Rekorların kulübü

Rekorların kulübü

22 kez ile ligin en çok kazananı olan Cimbom, 4 yıl üst üste şampiyonluğu alıp tarih yazdı. İşte desibel rekoru, yenilmezlik serisi ve deplasman galibiyetleri.

'e yarın FK'yı konuk ederek başlayacak olan , 62 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor. 22 kez ile ligde en çok şampiyon olan takım unvanını taşıyan Aslan, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da ilk alan kulüp konumunda. yönetiminde 1996-97, 1997-98, 1998-99 ve 1999- 2000 sezonlarında 4 kez üst üste şampiyon olan Cimbom bu alanda rekorun tek sahibi. Ligde en farklı deplasman galibiyetini 8-0'la Ankaragücü'ne karşı alan Aslan, 40 maç üst üste dış sahada mağlup olmayarak da rekor kırdı. Evinde 25 maç üst üste kazanıp bu alanda da lider olan Cimbom, iki aşamalı oynanan 1962-63 sezonunda 105 gol atarak zirveyi kaptırmadı. 17 kez gol kralı çıkararak liderliği elinde tutan Aslan, F.Bahçe'yi ağırladığı derbide 131.76'lık desibelle Guinnes Rekorlar Kitabı'na da girdi. 2012-13'te ise 45 bin kombineyle bir ilki gerçekleştirdi.
  1. 11.9.2020
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