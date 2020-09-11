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11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray 7 milyonu duyan kaçtı

7 milyonu duyan kaçtı

7 milyonu duyan kaçtı

'da gözden çıkartılan futbolcular arasında en çok rağbet gören oyuncu Jimmy Durmaz...

'da gözden çıkartılan futbolcular arasında en çok rağbet gören oyuncu Jimmy Durmaz... asıllı Türk futbolcuya Denizlispor, Hatayspor, ve takımları talip oldu ama yıllık 7 milyon liralık garanti ücreti, bu kulüplerin geri adım atmasına yol açtı.
  1. 11.9.2020
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