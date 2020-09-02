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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Parayı basıp Feghouli’yi alacak!

Parayı basıp Feghouli’yi alacak!

Lille'in sahibi Lüksemburglu dolar milyarderi , satın aldığı takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ediyor.

Lille'in sahibi Lüksemburglu dolar milyarderi , satın aldığı takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ediyor. Gözünü yıldız futbolculara diken Lopez'in 'ın göndermeyi düşündüğü Sofiane Feghouli'yi hedefine aldığı bildirildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin en kısa süre içinde başlayacağı iletildi.
  1. 2.9.2020
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