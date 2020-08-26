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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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bombayı patlatıyor! Heyecanlandıran gelişme

Galatasaray bombayı patlatıyor! Heyecanlandıran gelişme

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve birçok transferi, açıklayan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların, ’dan ayrılması beklenen İvan Rakitic için devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Falcao’nun transferini duyuran İtalyan gazeteci Nicola Schira’nın haberi taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Son günlerde 'den ile anılan 'ın gündemine bir dev isim daha girdi. Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların 'dan ayrılma kararı alan Rakitic ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci , Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı. Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Rakitic'in Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi.

SEVILLA'YI BEKLİYOR
Eşi İspanyol olan 'in Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi düşündüğü ve geri dönüş almasının ardından Aslan'a cevap vereceği vurgulandı. 32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'yla olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona eriyor. Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında 'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın bu oyuncular için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.

YENİDEN LİSTEDE
Galatasaray, 'de oynadığı dönemde de Rakitic'i almak istemiş ancak oyuncu Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Hırvat yıldız, orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın radarına bir kez daha girdi.

Ivan Rakitic - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

SES GETİRDİ
'nun Galatasaray'a transferini ilk açıklayan gazetecilerden birisi olan Nicolo Schira, bu kez Galatasaray'ın Ivan Rakitic ile görüştüğünü yazdı. Bu haber sarı- kırmızılı taraftarları coştururken dün sosyal medyanın gündemine oturdu.

310 MAÇA ÇIKTI
Rakitic bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı toplam 42 maçta 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi. Sevilla'dan Barça'ya geçen başarılı futbolcu, 'da 310 maça çıktı, 35 gol atıp, 42 de asist katkısı yaptı.

  1. 26.8.2020
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