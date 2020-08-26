Galatasaray bombayı patlatıyor! Heyecanlandıran gelişme
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve birçok transferi, açıklayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılıların, Barcelona’dan ayrılması beklenen İvan Rakitic için devreye girdiği iddia edildi. Daha önce Falcao’nun transferini duyuran İtalyan gazeteci Nicola Schira’nın haberi taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
Son günlerde Real Madrid'den James Rodriguez ile anılan Galatasaray'ın gündemine bir dev isim daha girdi. Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların Barcelona'dan ayrılma kararı alan Rakitic ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı. Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Rakitic'in Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi.
SEVILLA'YI BEKLİYOR
Eşi İspanyol olan Ivan Rakitic'in Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi düşündüğü ve geri dönüş almasının ardından Aslan'a cevap vereceği vurgulandı. 32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'yla olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona eriyor. Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında Luis Suarez'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın bu oyuncular için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.
YENİDEN LİSTEDE
Galatasaray, Schalke'de oynadığı dönemde de Rakitic'i almak istemiş ancak oyuncu Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Hırvat yıldız, orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın radarına bir kez daha girdi.
SES GETİRDİ
Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferini ilk açıklayan gazetecilerden birisi olan Nicolo Schira, bu kez Galatasaray'ın Ivan Rakitic ile görüştüğünü yazdı. Bu haber sarı- kırmızılı taraftarları coştururken dün sosyal medyanın gündemine oturdu.
310 MAÇA ÇIKTI
Rakitic bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı toplam 42 maçta 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi. Sevilla'dan Barça'ya geçen başarılı futbolcu, İspanya'da 310 maça çıktı, 35 gol atıp, 42 de asist katkısı yaptı.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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