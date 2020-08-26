Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor
Galatasaray, orta alan için gündemine geçen sezon formasını giyen Seri ve Lemina’nın yanı sıra Moder ile Jefferson Lerma’yı almıştı. Radamel Falcao faktörü ise, Lerma’nın kararını değiştirdi.
Galatasaray, Kolombiya basınında sıkça yer almaya devam ediyor. Özellikle de Falcao ve gündeme gelen diğer iki Kolombiyalı yıldız nedeniyle... Son olarak El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığını belirtti.
Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce Premier Lig'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi. Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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