Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor

Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! ’a sıcak bakıyor

Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor

, orta alan için gündemine geçen sezon formasını giyen Seri ve Lemina’nın yanı sıra Moder ile Jefferson Lerma’yı almıştı. faktörü ise, Lerma’nın kararını değiştirdi.

, basınında sıkça yer almaya devam ediyor. Özellikle de Falcao ve gündeme gelen diğer iki Kolombiyalı yıldız nedeniyle... Son olarak El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığını belirtti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, 'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce 'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi. Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.

Jefferson Lerma için teklif yapıldı! - FCN Blog

  1. 26.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldız futbolcu kararını değiştirdi! Galatasaray’a sıcak bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA