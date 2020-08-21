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21 Ağustos 2020, Cuma
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Dört hazırlık maçı yapacak

Dört hazırlık maçı yapacak

hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da hazırlık maç programları da netleşti.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da hazırlık maç programları da netleşti. Sarı-kırmızılılar pazartesi günü Eyüpspor, çarşamba günü ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını FK ve karşısında verecek. Maçlar 3 ve 6 Eylül'de 'da...
  1. 21.8.2020
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