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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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’ı gezdiler

Aslan Park’ı gezdiler

'ın yıldız futbolcusu , eşi ve 3 çocuğu ile birlikte dün 'da bulunan 'ı ziyaret etti.

'ın yıldız futbolcusu , eşi ve 3 çocuğu ile birlikte dün 'da bulunan 'ı ziyaret etti. Yıldız oyuncu ve ailesi, farklı türdeki büyük kedileri izlerken, onlarla ilgili de sorular sorarak bilgi aldı. Kaplanların bulunduğu alanda hatıra fotoğraf çektiren Falcao ve ailesi daha sonra yavru kaplanları sevmeyi ihmal etmedi.
  1. 19.8.2020
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