Belhanda elde kaldı!

Galatasaray bir yandan yeni transferler için çalışmalar yürütürken, bir yandan da oyuncu satmanın yollarını arıyor. Performansıyla eleştirilen Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından tekliflerin olduğu ifade edilmişti. Ancak Belhanda için herhangi bir teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de gönderilmesi konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi. YOUNES Belhanda'nın Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında... Belhanda bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon euro'ya transfer ettiği futbolcu özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı.



103 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Belhanda, 2017'den bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi oldu. Taraftarları ikiye ayıran yıldız oyuncunun gitmesini isteyenler kadar kalmasını isteyenler de bulunuyor. Belhanda, sarı kırmızılı takımda çıktığı 103 maçta 14 gol ve 23 asistle oynadı.