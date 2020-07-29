Belhanda elde kaldı!
Galatasaray bir yandan yeni transferler için çalışmalar yürütürken, bir yandan da oyuncu satmanın yollarını arıyor.
Galatasaray bir yandan yeni transferler için çalışmalar yürütürken, bir yandan da oyuncu satmanın yollarını arıyor. Performansıyla eleştirilen Younes Belhanda için özellikle Arap takımlarından tekliflerin olduğu ifade edilmişti. Ancak Belhanda için herhangi bir teklif gelmediği, Faslı futbolcunun menajeri ile sarı-kırmızılı yönetimin de gönderilmesi konusunda görüşme halinde bulunduğu belirtildi. YOUNES Belhanda'nın Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında... Belhanda bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 8 milyon euro'ya transfer ettiği futbolcu özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı.
103 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Belhanda, 2017'den bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi oldu. Taraftarları ikiye ayıran yıldız oyuncunun gitmesini isteyenler kadar kalmasını isteyenler de bulunuyor. Belhanda, sarı kırmızılı takımda çıktığı 103 maçta 14 gol ve 23 asistle oynadı.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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