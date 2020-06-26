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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'a Oğulcan müjdesi! Sözleşmesini feshetti

Son dakika: sözleşmesini feshetti!

Son dakika: Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberine göre, Galatasaray'a transferi gündemde olan , kulübü 'un tek taraflı opsiyonu kullanarak uzattığı sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'a müjdesi geldi. Sezon sonunda ile olan sözleşmesi sona erecek olan genç hücum oyuncunun bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu ancak Karadeniz ekibinden flaş bir hamle gelmişti. Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattığını açıklamıştı.

TFF'YE BAŞVURDU!
Kulübü ile sözleşme uzatmak istemeyen Oğulcan Çağlayan, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR!
Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 18:41
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