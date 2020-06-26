Son dakika: Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti!
Son dakika haberine göre, Galatasaray'a transferi gündemde olan Oğulcan Çağlayan, kulübü Çaykur Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak uzattığı sözleşmesini feshetti.
Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan müjdesi geldi. Sezon sonunda Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sona erecek olan genç hücum oyuncunun bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu ancak Karadeniz ekibinden flaş bir hamle gelmişti. Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattığını açıklamıştı.
TFF'YE BAŞVURDU!
Kulübü ile sözleşme uzatmak istemeyen Oğulcan Çağlayan, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.
GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR!
Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 18:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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