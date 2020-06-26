Son dakika: Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti!

Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan müjdesi geldi. Sezon sonunda Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sona erecek olan genç hücum oyuncunun bedelsiz olarak sarı-kırmızılı takıma transfer olması bekleniyordu ancak Karadeniz ekibinden flaş bir hamle gelmişti. Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattığını açıklamıştı.

TFF'YE BAŞVURDU!

Kulübü ile sözleşme uzatmak istemeyen Oğulcan Çağlayan, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR!

Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

