Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalar sebebi ile 100 bin lira para cezası almıştı. Sarı-kırmızılılar alınan bu karara itiraz etti ancak Tahkim Kurulu cezayı onadığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oybirliği ile onadı.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 18:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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