Kulübü resmen açıkladı! Oumar Niasse...
Adı kısa süre önce Galatasaray ile anılan Oumar Niasse'de flaş bir gelişme yaşandı... Bonservisi Premier Lig ekibi Everton'da bulunan yıldız futbolcunun takımdan ayrıldığı duyuruldu.
Oumar Niasse'de son dakika gelişmesi... Daha önce Süper Lig ekibi Akhisarspor'da da forma giyen golcü futbolcu için kulübü Everton, flaş bir açıklama yaptı.
İngiliz kulübü yaptığı resmi açıklamada Niasse'nin kulüpten ayrıldığını dile getirdi ve oyuncu boşa çıktı.
GALATASARAY'A MI?
Öte yandan kısa süre önce Oumar Niasse ile Galatasaray'ın ilgilendiği dile getirilmişti.
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 17:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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