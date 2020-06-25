Son dakika: Kulübü resmen açıkladı! Oumar Niasse... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Resmen açıklandı! Oumar Niasse...

Kulübü resmen açıkladı! ...

Kulübü resmen açıkladı! Oumar Niasse...

Adı kısa süre önce ile anılan 'de flaş bir gelişme yaşandı... Bonservisi Premier Lig ekibi Everton'da bulunan yıldız futbolcunun takımdan ayrıldığı duyuruldu.

'de son dakika gelişmesi... Daha önce Süper Lig ekibi Akhisarspor'da da forma giyen golcü futbolcu için kulübü Everton, flaş bir açıklama yaptı.

İngiliz kulübü yaptığı resmi açıklamada Niasse'nin kulüpten ayrıldığını dile getirdi ve oyuncu boşa çıktı.

GALATASARAY'A MI?
Öte yandan kısa süre önce Oumar Niasse ile 'ın ilgilendiği dile getirilmişti.

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 17:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulübü resmen açıkladı! Oumar Niasse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA