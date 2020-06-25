Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için düşündüğü projeyi hayata geçiriyor. İtalyan basını, konu ile ilgili okuyuclarına aktardığı haberde tecrübeli teknik adamın yanına istediği yardımcıyı ve görüşmelere başlayacağı efsaneyi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 13:58 Güncelleme: 25.06.2020 14:15
Galatasaray'dan dev transfer! O efsane Fatih Terim ile görüşecek ve...

Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı...

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Galatasaray'dan dev transfer! O efsane Fatih Terim ile görüşecek ve...

Kısa süre önce Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, gelecek sezon için önemli isimleri teknik ekibe katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan dev transfer! O efsane Fatih Terim ile görüşecek ve...

Bu bağlamda Fatih Terim, eski öğrencisi ve sarı kırmızılı taraftarların unutamadığı o ismi yeniden kulübe kazandırmanın düşüncesi içerisinde.

Galatasaray'dan dev transfer! O efsane Fatih Terim ile görüşecek ve...

İtalyan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak o bilgiyi paylaştı.

Galatasaray'dan dev transfer! O efsane Fatih Terim ile görüşecek ve...

İtasportpress'in o gelişme ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

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