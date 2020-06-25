Haberler Galeri Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için düşündüğü projeyi hayata geçiriyor. İtalyan basını, konu ile ilgili okuyuclarına aktardığı haberde tecrübeli teknik adamın yanına istediği yardımcıyı ve görüşmelere başlayacağı efsaneyi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Haziran 2020 Perşembe 13:58 Güncelleme: 25.06.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





