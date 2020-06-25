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Galatasaray taraftarı havalara uçacak! O efsane Fatih Terim ile görüşmelere başlıyor
Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak... Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için düşündüğü projeyi hayata geçiriyor. İtalyan basını, konu ile ilgili okuyuclarına aktardığı haberde tecrübeli teknik adamın yanına istediği yardımcıyı ve görüşmelere başlayacağı efsaneyi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Haziran 2020 Perşembe 13:58
Güncelleme: 25.06.2020 14:15
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Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı...
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Kısa süre önce Hasan Şaş ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, gelecek sezon için önemli isimleri teknik ekibe katmayı planlıyor.
Bu bağlamda Fatih Terim, eski öğrencisi ve sarı kırmızılı taraftarların unutamadığı o ismi yeniden kulübe kazandırmanın düşüncesi içerisinde.
İtalyan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak o bilgiyi paylaştı.
İtasportpress'in o gelişme ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;