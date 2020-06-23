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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

- maçının hakemi belli oldu!

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan - karşılaşmasını hakem yönetecek.

'in 29. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın mücadelesinde - maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:

26 Haziran Cuma

21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)

27 Haziran Cumartesi

18:30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

28 Haziran Pazar

18:30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor (Mete Kalkavan)

18:30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)

21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)

29 Haziran Pazartesi

21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 13:28
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