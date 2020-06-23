Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:
26 Haziran Cuma
21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)
27 Haziran Cumartesi
18:30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)
21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
28 Haziran Pazar
18:30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor (Mete Kalkavan)
18:30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)
21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)
21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)
29 Haziran Pazartesi
21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 13:28
- Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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