Maç sonunda golleri yiyor

bu sezon maç sonlarını bir türlü iyi oynayamadı. Sarı-kırmızılılar son 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören takım. Cimbom yediği 25 golün 10'unu bu bölümde gördü. Galatasaray yediği gollerin yüzde 40'ını maçın son 15 dakikalarında kalesinde gördü. Sarı-kırmızılılar sezonun başından beri bir türlü bu durumu düzeltemedi. Bu bölümde kaybettiği puanlar yüzünden yarışta geride kaldı.