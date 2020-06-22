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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Maç sonunda golleri yiyor

Maç sonunda golleri yiyor

bu sezon maç sonlarını bir türlü iyi oynayamadı. Sarı-kırmızılılar son 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören takım. Cimbom yediği 25 golün 10'unu bu bölümde gördü.

bu sezon maç sonlarını bir türlü iyi oynayamadı. Sarı-kırmızılılar son 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören takım. Cimbom yediği 25 golün 10'unu bu bölümde gördü. Galatasaray yediği gollerin yüzde 40'ını maçın son 15 dakikalarında kalesinde gördü. Sarı-kırmızılılar sezonun başından beri bir türlü bu durumu düzeltemedi. Bu bölümde kaybettiği puanlar yüzünden yarışta geride kaldı.
  1. 22.6.2020
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