Fatih Terim'in torunlarının görselleri tribünlere yerleştirildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray TT Stadı'nda bir sürpriz daha! Terim'in torunları...

'in torunlarının görselleri tribünlere yerleştirildi

Fatih Terim'in torunlarının görselleri tribünlere yerleştirildi

'in 28. haftasında FK'yı konuk edecek , maç öncesi taraftarların kartondan görsellerini Stadı'na yerleştirmişti. 'in torunları da tribünlerdeki yerini aldı! Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla üç torununun fotoğraflarının stadyuma konulduğunu belirtti.

, 'in 28. haftasında pazar akşamı seyircisiz oynanacak olan Gaizantep FK maçı için Stadı tribünlerine, aralarında ve 'ın da yer aldığı ünlü simalar ve taraftarlarının kartondan görsellerini yerleştirmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp bir sürpriz daha yaparak 'in torunlarının fotoğraflarını da tribünlere yerleştirdi.

Terim de hesabından torunlarının söz konusu görsellerini paylaşarak, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.

  1. 20.06.2020
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