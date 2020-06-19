Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! Galatasaray unutmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! G.Saray unutmadı

Stadı'nda sürprizi! unutmadı

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! Galatasaray unutmadı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen ara sonrasında ilk iç saha maçına hazırlanan 'da karton taraftarlar tribünlere yerleştirildi. Karton fotoğraflar arasında sene başında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden da da yer aldı. Galatasaray Kulübü, 26 Ocak'ta elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.

'ın mabedi Stadyumu, salgın sonrası sürece hazır hale getirildi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi.

Karton taraftarlar arasında detayı çekti.Sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın karton fotoğrafını da tribünlere yerleştirdi.

Resim

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk 'nda NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör 'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ
Dünyaca ünlü basketbolcu, 2011 senesinde bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla 'ye gelmişti. O dönemde Galatasaray'ı da ziyaret eden Kobe Bryant, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip takımın antrenmanına katılmış ve tüm oyuncularla vakit geçirmişti.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 02:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! Galatasaray unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA