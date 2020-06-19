Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! Galatasaray unutmadı

Galatasaray'ın mabedi Türk Telekom Stadyumu, salgın sonrası sürece hazır hale getirildi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi.

Karton taraftarlar arasında Kobe Bryant detayı çekti.Sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın karton fotoğrafını da tribünlere yerleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Dünyaca ünlü basketbolcu, 2011 senesinde bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla Türkiye'ye gelmişti. O dönemde Galatasaray'ı da ziyaret eden Kobe Bryant, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip takımın antrenmanına katılmış ve tüm oyuncularla vakit geçirmişti.