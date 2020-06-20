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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Şifalı kelle paça!

Şifalı kelle paça!

Taburcu edilip evine geçen Muslera'nın ilk ziyaretçisi Abdürrahim Albayrak oldu. Muslera'nın kapısına kelle paça çorbasıyla dayanan Albayrak, her gün Uruguaylı kaleciye kele paça çorbası göndermesi için bir restoranla da anlaştı.

Taburcu edilip evine geçen Muslera'nın ilk ziyaretçisi Abdürrahim Albayrak oldu. Muslera'nın kapısına kelle paça çorbasıyla dayanan Albayrak, her gün Uruguaylı kaleciye kele paça çorbası göndermesi için bir restoranla da anlaştı. Bu arada Muslera'yı ameliyat eden doktorun da kelle paça çorbasını önerdiği bildirildi. Muslera'nın, içinde bol miktarda kollajen proteini ve kalsiyum olduğu için kemik kaynama sürecinde bu çorbayı içeceği bildirildi. Öte yandan Muslera, dün takımın antrenmanını izledi. Siteden yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin tesislere gelerek sarı-kırmızılıların idmanını takip ettiği aktarıldı.
  1. 20.6.2020
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