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Fatih Terim'den futbolculara şampiyonluk konuşması! İşte o sözler...
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı ve sahadan 2-0 mağlup ayrılarak önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan puan kaybı bir yana Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlıkları camianın moralini bozdu. Olumsuz havanın dağılması adına Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim devreye girdi. İşte deneyimli teknik adamın yaptığı konuşma...
19 Haziran 2020 Cuma 18:36
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Galatasaray, Rizespor deplasmanında üç puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
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Muslera ve Andone'nin sakatlanarak sezonu kapatması, Donk ve Adem'in de cezalı duruma düşmesi sarı-kırmızılılarda moralleri altüst etti.
Sarı-kırmızılılarda Luyindama daha önceden sakatlanıp sezonu kapattığı için sözleşmesi askıya alınmış, geçtiğimiz hafta ise Marcao sakatlanmıştı.
Fatih Terim Gaziantep FK maçı öncesi, yola çıktığı defans oyuncuları ve kalecisinden yoksun hazırlık yaparken bir yandan da oyuncularını motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, lig sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Tablo karamsar gözükebilir. Ama biz pes etmeyeceğiz." dedi.