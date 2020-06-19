Fatih Terim'den futbolculara şampiyonluk konuşması! İşte o sözler...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, lig sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Eksiklerimiz çok ama ne olursa olsun sahaya on bir kişi çıkacağız. Tablo karamsar gözükebilir. Ama biz pes etmeyeceğiz." dedi.