Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi! Antrenman... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi! Antrenman...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve Uruguaylı kaleci Muslera, ağır bir sakatlık yaşamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli eldivenin uzun süre futboldan uzak kalacağı ifade edilirken, sarı kırmızılı takımın idmanında bir sürpriz yaşandı. Muslera, Florya'ya geldi. İşte o görüntüler...
19 Haziran 2020 Cuma 14:08 Güncelleme: 19.06.2020 14:21
Galatasaray idmanında Fernando Muslera sürprizi!

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra sürat çalışması yaptı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

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Galatasaray idmanında Fernando Muslera sürprizi!

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray idmanında Fernando Muslera sürprizi!

MUSLERA TESİSLERE GELDİ

Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

Galatasaray idmanında Fernando Muslera sürprizi!

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamladıktan sonra kampa girecek.

Galatasaray idmanında Fernando Muslera sürprizi!
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