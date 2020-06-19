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Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi! Antrenman...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve Uruguaylı kaleci Muslera, ağır bir sakatlık yaşamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli eldivenin uzun süre futboldan uzak kalacağı ifade edilirken, sarı kırmızılı takımın idmanında bir sürpriz yaşandı. Muslera, Florya'ya geldi. İşte o görüntüler...

19 Haziran 2020 Cuma 14:08 Güncelleme: 19.06.2020 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





