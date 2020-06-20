Galatasaray'da Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Stoperde tek çare kaldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Stoperde tek çare kaldı

'in eli kolu bağlı! Stoperde tek çare kaldı

Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Stoperde tek çare kaldı

'da özellikle savunmadaki sıkıntı 'i zorluyor. Donk’un cezalı duruma düşmesi, ’ın ise yetersiz kalması Terim’i devşirme stopere döndürecek. Orta ikilide Lemina ile ter dökecek.

Rizespor maçında 3 puanın yanı sıra Muslera'yı da kaybeden 'da şimdi de savunma sıkıntısı baş gösterdi. Luyindama'nın kontratının askıda olması, Marcao'nun sakatlığı sonrası son maçta Donk'un da cezalı duruma düşmesi tekhik patron 'i düşündürmeye başladı. 'ın Rizespor sınavındaki vasat performansı sonrası stoper ikilisi için arayışa giren tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerden birini devşirme stoperle kapatacak. O isim de Mario Lemina olacak.

ÇALIK ALTERNATİF

Terim'in yarınki FK karşılaşmasında Gabonlu ön liberoyu defansın göbeğinde oynatmayı planlarken, yanına da henüz 17 yaşındaki 'ı düşündüğü kaydedildi. Sarı-kırmızılı hoca, ayrıca dünkü antrenmanda yapılan taktik maçta Emin'i as takımda denedi. Çalık'ı kulübede alternatif olarak tutacak olan Terim, Emin'i beğenirse sezonun geri kalanında daha çok şans verecek. Lemina-Emin ikilisinin nasıl bir uyum yakalayacağı ise merak konusu.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'in eli kolu bağlı! Stoperde tek çare kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA