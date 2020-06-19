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Galatasaray'a Premier Lig'den transfer müjdesi! Teknik direktörü resmen açıkladı
Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve Henry Onyekuru transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Premier Lig ekibinin hocası, yıldız futbolcunun sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Haziran 2020 Cuma 19:38
Güncelleme: 19.06.2020 19:38
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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da önümüzdeki sezon adına planlamalar hız kesmeden sürüyor.
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Fatih Terim ve taraftarın gözbebeği Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması adına yapılan girişimlerin çıkmaza girmesi nedeniyle sol kanat takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
Transfer için rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray, Bournemouth'ta forma giyen Ryan Fraser için girişimlere başlamıştı.
Menajeri Jon McLeish'ın görevine son veren Fraser'ın transferi için, babası Greame ile iletişime geçilmişti.
TRANSFER MÜJDESİ GELDİ!
İskoç futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe, müjdeli haberi duyurdu.