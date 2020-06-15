Son dakika: Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı
Galatasaray'da son dakika Fernando Muslera haberi... Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı yıldızın ameliyat tarihi açıklandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı.
Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ameliyat tarihini açıklarken, Andone'nin tedavi sürecine dair bilgilendirmede bulundu.
İşte o açıklama;
"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 14:43
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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