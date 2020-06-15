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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı!

Son dakika: 'nın ameliyat tarihi açıklandı

Son dakika: Fernando Muslera'nın ameliyat tarihi açıklandı

'da son dakika haberi... Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Uruguaylı yıldızın ameliyat tarihi açıklandı.

, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve mücadele 2-0'lık mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi , mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmış ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Muslera'nın ameliyat tarihini açıklarken, Andone'nin tedavi sürecine dair bilgilendirmede bulundu.

İşte o açıklama;

"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 14:43
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