Rize'de kabus

Pandemi nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından Galatasaray ilk maçını Çaykur Rize ile oynarken sarı-kırmızılılar dün akşam şok üstüne şok yaşadı. Sahadan 2-0 'lık yenilgiyle ayrılan konuk ekip, ayrıca çok önemli eksikler verdi. Karadeniz ekibi karşısında maça kötü bir başlangıç yapan Cimbom için felaketler 14. dakikada Muslera'nın sakatlanmasıyla başladı. Uruguaylı eldiven sahayı ambulansla terk etti. Moralman çöken Galatasaraylı futbolcular oyuna konsantre olmakta zorlanırken 42'de Skoda'nın golü geldi. Çek golcü, ikinci vuruşunda topu ağlara yolladı: 1-0.



3 DAKİKADA 2 SARI ÇIKARDI

Ancak bunlar daha başlangıç gibiydi. 53'te Tunay farkı 2'ye çıkardı. 61'de Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 69'da ikinci yarı oyuna dahil olan Andone sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 'Daha ne olabilir' derken tepkilerin odağında yer alan Yaşar Kemal Uğurlu 3 dakika arayla Adem Büyük'ü 2 sarı kart gösterip oyundan attı. 90 dakika sonunda Çaykur Rize sevinen taraf olurken Galatasaray 10 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve Trabzon'un 6 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yolunda büyük darbe yedi. Gaziantep'le devam edecek 7 maçlık seride oldukça zorlanacak gibi...



BU KEZ GEÇİT VERMEDİ

Geçen sezon sahasında Galatasaray'ı elinden kaçıran Çaykur Rizespor bu kez rakibine acımadı. Güçlü rakibi karşısında istekli bir futbol sergileyen yeşil-mavililer kümede kalma mücadelesi yolunda altın değerinde bir galibiyet aldı. Öte yandan Galatasaray'a da bir kez daha çelme taktı. Sarı-kırmızılılar, Rize deplasmanında çıktıkları 8 maçın 6'sında (2G, 4B, 2M) puan yitirmekten kurtulamadı.



SKODA ÇARPTI

İç sahada attığı gollerle Çaykur Rizespor'un skorunu yüklenen Milan Skoda, Galatasaray'ı da es geçmedi. Çek futbolcu, takımının iç sahada attığı son 6 Lig golünün 4'ünü kaydetmeyi başardı. Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını da es geçmeyen 34 yaşındaki forvet, Rize ile çıktığı 10 maçta toplamda 5 gol attı.