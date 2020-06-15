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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Rize'de kabus

Rize'de kabus

Cimbom sadece 3 puandan olmadı. 10 maç sonra yenilgiyle tanıştı. ’la fark 6’ya çıktı. Muslera, Andone sakatlandı, Adem kızardı, Donk cezalı duruma düştü...

Pandemi nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından ilk maçını ile oynarken sarı-kırmızılılar dün akşam şok üstüne şok yaşadı. Sahadan 2-0 'lık yenilgiyle ayrılan konuk ekip, ayrıca çok önemli eksikler verdi. ekibi karşısında maça kötü bir başlangıç yapan Cimbom için felaketler 14. dakikada Muslera'nın sakatlanmasıyla başladı. Uruguaylı eldiven sahayı ambulansla terk etti. Moralman çöken Galatasaraylı futbolcular oyuna konsantre olmakta zorlanırken 42'de Skoda'nın golü geldi. Çek golcü, ikinci vuruşunda topu ağlara yolladı: 1-0.

3 DAKİKADA 2 SARI ÇIKARDI
Ancak bunlar daha başlangıç gibiydi. 53'te Tunay farkı 2'ye çıkardı. 61'de Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 69'da ikinci yarı oyuna dahil olan Andone sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 'Daha ne olabilir' derken tepkilerin odağında yer alan 3 dakika arayla 'ü 2 gösterip oyundan attı. 90 dakika sonunda Çaykur Rize sevinen taraf olurken Galatasaray 10 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 'un 6 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yolunda büyük darbe yedi. 'le devam edecek 7 maçlık seride oldukça zorlanacak gibi...

BU KEZ GEÇİT VERMEDİ
Geçen sezon sahasında Galatasaray'ı elinden kaçıran bu kez rakibine acımadı. Güçlü rakibi karşısında istekli bir futbol sergileyen yeşil-mavililer kümede kalma mücadelesi yolunda altın değerinde bir galibiyet aldı. Öte yandan Galatasaray'a da bir kez daha çelme taktı. Sarı-kırmızılılar, Rize deplasmanında çıktıkları 8 maçın 6'sında (2G, 4B, 2M) puan yitirmekten kurtulamadı.

SKODA ÇARPTI
İç sahada attığı gollerle Çaykur Rizespor'un skorunu yüklenen Milan Skoda, Galatasaray'ı da es geçmedi. Çek futbolcu, takımının iç sahada attığı son 6 Lig golünün 4'ünü kaydetmeyi başardı. ve maçlarını da es geçmeyen 34 yaşındaki forvet, Rize ile çıktığı 10 maçta toplamda 5 gol attı.

  1. 15.6.2020
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