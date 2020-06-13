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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Inter’in gözü ’da

Inter’in gözü Galatasaray’da

İnter'in 'den bedelsiz olarak ettiği 'in 'ye sorun çıkardığı ve 'a transfer olabileceği ifade edildi.

İnter'in 'den bedelsiz olarak ettiği 'in 'ye sorun çıkardığı ve 'a transfer olabileceği ifade edildi. İnter Miami'den gelen teklifi ABD'de oynamak istemediği için reddeden 34 yaşındaki stoperin, Galatasaray'dan bir teklif gelirse kabul edebileceği belirtildi. İnter'in de Godin'i bedelsiz gitmesine izin vermeye hazır olduğu gelen haberler arasında... Ocak ayın da tecrübeli savunmacıyı isteyen Galatasaray'ın, yeni bir teklif yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
  1. 13.6.2020
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