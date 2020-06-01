Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği
Futbola verilen aranın ardından kulüpler 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kulüplerden Galatasaray'da da hedef mutlak şampiyonluk. İlk 26 hafta sonunda topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden sarı-kırmızılılar kupayı kimselere bırakmak istemezken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, şampiyonluk planını yaptı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.
Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ligler, TFF'nin kararı ile 12 Haziran'da yeniden başlıyor. Galatasaray'da ise kalan 8 haftadaki hedef; yakalanan ivmeyi sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak. Bu amaç doğrulusunda Florya'da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başlayan ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamlayan sarı-kırmızılılar, artık taktiklere başladı.
Şampiyonluk yolunda zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir ile de karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği zenginlik hücumda.
ALTERNATİF TAKTİK
Ligde son 10 maçında tam sekiz galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrılarak adeta mağlubiyeti unutan Aslan bu formunu iyileştirerek sürdürmek istiyor.
Sezon boyunca sakatlıklar sebebiyle kabusu yaşayan hep eksik kalan Cimbom, tam takım haline geldi. Son dönemde 4-1-4-1 sistemini ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim, Florin Andone ve Adem Büyük'ün form tutmasından çok memnun. Çünkü kariyeri boyunca hücumu seven Fatih Hoca, gerektiğinde çift forvete (4-4-2) dönmeyi düşünüyor. Bir anlamda B planını hazırda tutuyor. (Türkiye)
- 01.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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