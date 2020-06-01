Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ligler, TFF'nin kararı ile 12 Haziran'da yeniden başlıyor. Galatasaray'da ise kalan 8 haftadaki hedef; yakalanan ivmeyi sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak. Bu amaç doğrulusunda Florya'da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başlayan ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamlayan sarı-kırmızılılar, artık taktiklere başladı.

Şampiyonluk yolunda zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir ile de karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği zenginlik hücumda.

ALTERNATİF TAKTİK

Ligde son 10 maçında tam sekiz galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrılarak adeta mağlubiyeti unutan Aslan bu formunu iyileştirerek sürdürmek istiyor.

Sezon boyunca sakatlıklar sebebiyle kabusu yaşayan hep eksik kalan Cimbom, tam takım haline geldi. Son dönemde 4-1-4-1 sistemini ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim, Florin Andone ve Adem Büyük'ün form tutmasından çok memnun. Çünkü kariyeri boyunca hücumu seven Fatih Hoca, gerektiğinde çift forvete (4-4-2) dönmeyi düşünüyor. Bir anlamda B planını hazırda tutuyor. (Türkiye)