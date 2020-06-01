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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Terim'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği

Son dakika haberleri: 'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in şampiyonluk planı hazır! İşte Aslan'ın yeni taktiği

verilen aranın ardından kulüpler 'da başlayacak olan için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kulüplerden 'da da hedef mutlak şampiyonluk. İlk 26 hafta sonunda topladığı 50 puanla zirveyi 3 puan geriden takip eden sarı-kırmızılılar kupayı kimselere bırakmak istemezken, tecrübeli çalıştırıcı , şampiyonluk planını yaptı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri.

Corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen ligler, 'nin kararı ile 'da yeniden başlıyor. 'da ise kalan 8 haftadaki hedef; yakalanan ivmeyi sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak. Bu amaç doğrulusunda Florya'da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başlayan ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamlayan sarı-kırmızılılar, artık taktiklere başladı.

Şampiyonluk yolunda zirvede yer alan ve ile de karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği zenginlik hücumda.

ALTERNATİF TAKTİK
Ligde son 10 maçında tam sekiz galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrılarak adeta mağlubiyeti unutan Aslan bu formunu iyileştirerek sürdürmek istiyor.

Sezon boyunca sakatlıklar sebebiyle kabusu yaşayan hep eksik kalan Cimbom, tam takım haline geldi. Son dönemde 4-1-4-1 sistemini ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim, Florin Andone ve 'ün form tutmasından çok memnun. Çünkü kariyeri boyunca hücumu seven Fatih Hoca, gerektiğinde çift forvete (4-4-2) dönmeyi düşünüyor. Bir anlamda B planını hazırda tutuyor. ()

  1. 01.06.2020
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