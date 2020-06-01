Fatih Terim de 'evet' dedi! 51 milyon Euro...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, takımların mali yapısını olumsuz etkiledi. Galatasaray da diğer birçok kulüp gibi oyuncularından maaşlarında indirim talep etmişti. Futbolcular yönetimin talebini kabul ederken, teknik direktör Fatih Terim'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
1 Haziran 2020 Pazartesi 08:51
Güncelleme: 01.06.2020 08:51
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Corona virüsü salgınının kulüplerin ekonomik yapısına verdiği zarardan ötürü birçok Avrupa devi gibi futbolcularından indirim talep eden Galatasaray'da kemer sıkma operasyonu resmileşti.
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Hürriyet'te yer alan habere göre dünya genelinde yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle sadece yıldız oyuncular değil, sarı-kırmızılı teknik heyet de ücretlerinde indirime gitti.
"BİZE DE UYGULANMALI"
Sarı-kırmızılı kulüpte 8 şampiyonluk olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Fatih Terim de "Biz bir ekibiz" diyerek, olağanüstü durumlarda yalnız futbolcuların değil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.
Terim, "Oyuncularımın ücretine ne şekilde uygulama yapılacak ise aynı prosedür bizlere de uygulanmalı" diyerek hiç konusunu dahi açmadan noktayı net şekilde koydu.
Bu gelişmenin ardından Terim başta olmak üzere tüm teknik kadro da yıllık ücretlerinin yüzde 15 aşağı çekerken, oyuncu ismi gözetmeksizin herkesin 'Feda' demesiyle birlikte bu sıkıntılı süreçte kulüp bir nebze de olsa nefes aldı.